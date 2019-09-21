За последние сутки в разных регионах России покончили с собой двое высокопоставленных служащих Росгвардии

За прошедшие сутки в Ивановской и Волгоградской областях двое высокопоставленных служащих Росгвардии покончили жизнь самоубийством.

В городе Тотьма Волгоградской области, во время проверки вышестоящим подразделением, покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны. В Ивановской области свёл счёты с жизнью начальник штаба батальона.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — сказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции», оба случая произошли 20 сентября.