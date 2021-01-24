За последние пять дней «Уралочка-НТМК» третий раз проиграла соперницам

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» завершила 20-й тур чемпионата России Суперлиги Париматч. В Саратове она встретилась с местным «Протоном», однако уступила хозяйкам со счётом 0:3. Для свердловской команды это стало третьим поражением за последние пять дней.

Ранее в Калининграде команда дважды уступила местному «Локомотиву». Затем сразу, без возвращения домой, спортсменки отправились в Саратов. Сейчас «Уралочка» опустилась на 8-ю строчку турнирной таблицы.