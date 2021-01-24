За последние пять дней «Уралочка-НТМК» третий раз проиграла соперницам

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» завершила 20-й тур чемпионата России Суперлиги Париматч. В Саратове она встретилась с местным «Протоном», однако уступила хозяйкам со счётом 0:3. Для свердловской команды это стало третьим поражением за последние пять дней.
Ранее в Калининграде команда дважды уступила местному «Локомотиву». Затем сразу, без возвращения домой, спортсменки отправились в Саратов. Сейчас «Уралочка» опустилась на 8-ю строчку турнирной таблицы.
«Да, сегодняшний матч показал, что играть три матча за неделю, ещё и с долгими перелётами — это очень сложно. Это было видно по концовкам всех партий, именно на них сил уже не оставалось. Если бы девочки выложились на все 100%, уверен, мы бы победили. Но здесь как их, так и наша недоработка. Потеря концентрации и растрата всех сил в первой части партии, — вот главные ошибки. Конечно, это не оправдание, но зал “Протона” — очень сложная для нас площадка. И специфика зала совершенно другая. Мы привыкли к другому. И зрители сегодня активно поддерживали соперника. Нам этого не хватало. Сейчас вернёмся домой, разберём ошибки, начнём готовиться к следующей игре. И физически, и технически. Времени на отдых просто нет», — говорит тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.