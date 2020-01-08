За один день в Нижнем Тагиле сгорели четыре автомобиля

Накануне, 7 января, в Нижнем Тагиле сгорели четыре автомобиля. По данным отдела надзорной деятельности, первое сообщение о пожаре поступило в 2 часа ночи с 6 на 7 января. На площади 40 кв. м сгорели шины, тягач Freightliner 1998 года выпуска и повреждён грузовой полуприцеп. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. В 02:16 огонь локализован, в 02:20 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:49», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

В 9 утра стало известно о пожаре на улице Декабристов. Из-за короткого замыкания на общей площади 78 кв. м сгорели два автомобиля — «Лада Гранта» и ВАЗ-2105, повреждена кровля, перекрытие, перегородки частного жилого дома. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12:55. О пострадавших не сообщается.

Ещё одну машина — Toyota Corolla — пришлось тушить в гаражном комплексе «Рудничный», сообщение о пожаре поступило в 13:10.