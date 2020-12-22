За интимную переписку со школьницей слесарю из Нижнего Тагила грозит до трёх лет тюрьмы

В Нижнем Тагиле 29-летний местный житель вёл интимную переписку с 15-летней школьницей. За откровенные сообщения мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина работает слесарем на одном из крупнейших заводов Урала. В конце мая мужчина начал переписываться с 15-летней школьницей во «ВКонтакте» под ником Роман Универсал. Позже сообщения стали откровенными, силовики усмотрели в действиях тагильчанина состав уголовного преступления.

По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе ведомства АН «Между строк» не прокомментировали инцидент.