За информацию о подозреваемом в убийствах монахе из Среднеуральского женского монастыря обещают миллион рублей

Полиция Свердловской области объявила в розыск келейника экс-схиигумена Сергия — монаха Силуана, которого подозревают в убийстве и ограблении трёх человек. На сайте ГУ МВД по региону также пообещали награду 1 миллион рублей за информацию о нём.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Кузнецов Андрей Владимирович 23.10.1974 года рождения, уроженец города Полевской Свердловской области (он же Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 года рождения)», — говорится в сообщении.

При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по следующим телефонам: 8 (3537) 29-50-46; 8 (3537) 29-51-36.

В феврале и марте силовики дважды приходили в Среднеуральский монастырь с обысками. Отец Силуан, предположительно, знал о готовящемся штурме, поэтому успел убежать в лес сразу после начала операции.