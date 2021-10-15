​​​​​​​За год существования платформы «ВДело» инвесторы поддержали бизнес на 500 млн рублей  

Инвестиционной платформе «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства исполнился один год. За это время благодаря площадке деньги получили более 300 проектов на общую сумму 500 млн рублей.

Инвестиционная платформа «Вдело» заработала в тестовом режиме в июне 2020 года, а официально — с момента вступления в реестр Центрального Банка России 14 октября 2020 года. «ВДело» является первой платформой, созданной на базе регионального института развития, а также первой платформой от Свердловской области, включённой Банком РФ в реестр операторов инвестиционных платформ.

«За этот год мы ворвались в пятёрку лучших инвестиционных платформ страны. Больше тысячи человек инвестируют вместе с нами. Мы выдали почти полмиллиарда рублей предпринимателям нашей страны. Спасибо всем, кто с нами! Давайте и дальше вместе зарабатывать деньги», — говорит основатель платформы, руководитель СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.



Команда платформы «ВДело»



«ВДело» — это новый удобный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса за счёт привлечения частных инвестиций. Стать инвестором может физическое лицо или компания. Минимальный срок займа через платформу — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут за пару дней привлечь на нужды бизнеса от 50 тысяч до 1 млрд рублей. А инвестор может получить до 24 процентов годовых.

Все проекты на платформе проходят полноценную проверку, оцениваются платёжеспособность и репутация заёмщика. На основании оценки эксперты выставляют рейтинговый балл. Балл зависит не только от финансовой устойчивости компании, но и от проверки поручителя собственника бизнеса или залога. Компаниям с рейтингом ниже 2,5 балла платформа не будет рекомендовать размещать заём, чтобы защитить инвестора от риска невозврата инвестиций.

Вообще ограничений по целям займа не существует. География участников проекта — заёмщиков и инвесторов — не ограничена. В Свердловской области инвестируют в платформу «ВДело» не только частные инвесторы, но и инфраструктура поддержки предпринимательства.

Команда платформы «ВДело» Команда платформы «ВДело» Команда платформы «ВДело»

«За год изменился уровень доверия к площадке. Если в начале деятельности мы сталкивались с недоверием перед инвестированием через инвестиционные платформы, то сейчас радуемся: много клиентов приходят по рекомендациям друзей и знакомых, которые на своём опыте оценили все преимущества платформы», — рассказывает директор платформы «ВДело» Елена Коблова.

Начать инвестировать можно прямо сейчас. Регистрация на платформе осуществляется через сайт «Госуслуги». Для работы на платформе вам понадобится электронная цифровая подпись, которую можно оформить в удостоверяющих центрах.

Вдохновиться и узнать больше о том, как зарабатывать на инвестициях, помогут истории трёх тагильчан нашего совместного с платформой «ВДело» спецпроекта.