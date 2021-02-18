Бизнес Свердловской области привлёк 100 миллионов рублей частных инвестиций в первые месяцы работы новой инвестплатформы «ВДело»

17 февраля Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) провёл онлайн-презентацию инвестиционной платформы «ВДело». Она была создана СОФПП с целью расширения финансирования регионального бизнеса за счёт привлечения частных инвестиций. Сам фонд также выступает инвестором, поддерживая проекты уральских бизнесменов.

Инвестиционная платформа «Вдело» заработала в тестовом режиме в октябре 2020 года. На сегодняшний день на ней зарегистрировались около 300 юридических и физических лиц. Через онлайн-площадку выдан 21 займ на сумму почти 100 млн рублей. Четыре займа уже закрыты – инвесторы получили свои дивиденды. Процедура доступна для зарегистрированных на платформе пользователей, проходит дистанционно и занимает несколько часов.

«Для того, чтобы расширить возможности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мы в Свердловской области запустили альтернативный инструмент – инвестиционную платформу “Вдело”. В данном случае на поддержку направляются не средства бюджетов всех уровней, а речь идёт об инвестировании со стороны физических и юридических лиц. Особенность это платформы в том, что её запустил не частный инвестор, не инвестиционный фонд. Этот новый финансовый инструмент появился именно внутри фонда поддержки предпринимательства, то есть инициатором выступил именно региональный институт поддержки малого и среднего бизнеса. Это очень важно, аналогов в России этому пока нет», – рассказывает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По словам Виктории Казаковой, рынок по привлечению инвестиций во всём мире развивается очень активно. Свою роль в этом вопросе сыграла и пандемия коронавируса. Лидерами по использованию инвестиционных платформ являются Китай, Япония, Корея, США. Доля альтернативного кредитовая в этих странах составляет от 2 до 5 процентов от всего рынка. В России эта цифра пока составляет 0,15 процента, поскольку для нашей страны это новый механизм получения займов.

Федеральный закон №259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» вступил в силу 1 января 2020. Благодаря ему, первая инвестиционная платформа была зарегистрирована ЦБ РФ в июне 2020 года. На данный момент в реестре ЦБ РФ значится 26 инвестиционных площадок, 18 из них зарегистрированы в Москве. Две находятся в Свердловской области, причём, первой стала платформа Свердловского фонда поддержки предпринимательства «ВДело» – она вошла в реестр 14 октября 2020 года, вторая, частная, получила регистрацию 21 января 2021 года.

«Для Свердловской области это новый инструмент. Мы с осторожностью входили в проект, долго думали, анализировали, но поняли, что необходимо это делать, это современное и удобное средство инвестирования и получения финансовых ресурсов. На наш взгляд, деятельность инвестиционных платформ может стать удачным дополнением к классическим банковским инструментам инвестирования и финансирования. И хотя объём инвестиционного рынка в сфере малого и среднего бизнеса пока скромен, он имеет тенденцию к росту. За два месяца объём инвестиций составил 1 млрд 70 млн рублей», – заключает министр Казакова.

По словам директора областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, рынок кредитов малому и среднему бизнесу в Свердловской области сегодня составляет 1,4 млрд рублей в месяц. Спрос на кредитование среди предпринимателей высок. С 2014 года областной фонд поддержки предпринимательства выдал более 3 тысяч займов. Технология оценки проектов экспертов фонда показала небывалую эффективность – процент просроченных платежей составляет 1,25% при нормативе в 12%.

«Фонд традиционно реализует два больших направления поддержки: финансовый и нефинансовой. Финансовая поддержка – это микрозаймы объёмами до 5 млн рублей. Это такой олдскульный способ поддержки – предприниматель подаёт заявку через личный кабинет, экспертный совет её рассматривает. Это занимает какое-то время, и предприниматели последние два года обращаются к нам с просьбой ускорить процесс. Это первая причина появления платформы. Вторая предпосылка – наша стратегия цифровизации работы, создание систем скоринга, кредитного конвейера. Создание инвестплатформы объединило большое количество людей – специалистов по программированию, по финансам, анализу. У фонда есть своя цифровая платформа, есть опыт работы с большими данными и своя сформированная система скоринга и оценки проектов», – поделился директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

О принципах работы площадки «ВДело» предпринимателям рассказал руководитель проекта Илья Сулла. Стать инвестором на площадке «ВДело» может любой человек или компания. Минимальный срок займа через платформу — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут быстро, буквально в течение дня, привлечь от 50 тысяч рублей до 1 млрд рублей.

Регистрация на платформе происходит через номер телефона. У участников должна быть электронная подпись, которую можно оформить в удостоверяющих центрах. Также при регистрации попросят указать паспортные данные, место и год рождение. И всё – через 5-10 минут вы можете работать, как инвестор или заёмщик.

По закону, максимальный объём вложения средств от физлиц составляет 600 тысяч рублей, для профессиональных инвестор, юрлиц и индивидуальных предпринимателей никаких ограничений по суммам нет. География участников проекта также не ограничена, однако Свердловский областной фонд может поддержать только инициативы предпринимателей, зарегистрированных на Среднем Урале.

Физические лица не смогут получить заём через инвестиционную платформу. А компании или предприниматели, которые хотят привлечь средства, проходят полноценную проверку, после которой каждый проект получает рейтинговый балл. Балл зависит от финансовой устойчивости компании, поручителя собственника бизнеса или залога. Компаниям с рейтингом ниже 6,5 баллов платформа не будет рекомендовать размещать заём, однако окончательное решение остаётся за заёмщиком и инвестором.

Инвестор может получить от 10 до 18 процентов годовых. Разумеется, любая инвестиция подразумевает риски, но в случае с инвестплощдакой «ВДело» фонд поддержки предпринимательства будет защищать интересны инвестора и заниматься взысканием средств с предпринимателя в случае дефолта. Инвестировать можно, как напрямую в конкретный проект, так и предоставить заём фонду и максимально снизить свои риски.

«Инвестплатформа – это место встречи инвесторов и заёмщиков, где они могут формить свои отношения в правом поле. В 2021 году мы рассчитываем выдать не меньше 400 млн рублей через эту платформу. Также рассчитываем, что на платформе зарегистрируется порядка 500 участников, хотя за последние два дня зарегистрировалось уже 200, значит, будем корректировать свои планы. Если говорить про развитие платформы, новым федеральным законом предусмотрены ещё две возможности инвестирования денег. На платформе можно ещё размещать ценные бумаги, долевое финансирование, когда вы можете приобрести акции, облигации компаний. Третий способ новый, экзотичный интересный – это когда мы приобретаем на платформе универсальные цифровые права. Это означает, что вы можете совершить предоплату за услугу, которую предоставляет предприниматель, и требовать выполнения этой услуги. Может быть, в течение этого года мы второй механизм попробуем реализовать», – поделился планами Илья Сулла.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры со Сбербанком и Национальным бюро кредитных историй о возможности размещения их рейтинга на платформе. В этом случае инвесторы будут иметь возможность видеть три разных рейтинга независимых организаций и оценивать свои риски.

С 17 февраля инвестиционная платформа «ВДело» начинает работать в полную силу. Всех участников площадки просят высказывать свои замечания и предложения – обратная связь поможет улучшить действующие механизмы.