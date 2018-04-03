За год число физлиц-банкротов на Урале выросло на 70%

Число физических лиц — банкротов в регионах УрФО за год выросло в среднем на 70%, пишет Znak.com со ссылкой на данные «Федресурса» и Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Самый значительный рост отмечен в Свердловской области. С I квартала прошлого года по I квартал 2018 года банкротов — физических лиц и индивидуальных предпринимателей стало больше на 96%. На 91% выросло число банкротов в Ямало-Ненецком автономном округе, на 90% — в Тюменской области. В Челябинской и Курганской областях рост составил 53% и 54% соответственно. Медленнее всего выросла эта цифра в Ханты-Мансийском автономном округе — на 42%.

В целом по стране количество банкротов выросло за год в 1,5 раза. В России банкротами признаны 59 тыс. граждан за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 40 банкротов.