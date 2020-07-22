За две недели аномальной жары тагильские спасатели достали из воды 16 тонущих

Менее чем за две недели аномальной жары спасателям Нижнего Тагила удалось вытащить из воды более 16 тонущих. Как рассказал АН «Между строк» начальник Центра защиты населения Владимир Александренко, в основном это те, кто «на спор» пытается переплыть водоём в состоянии алкогольного опьянения.

«На прошлой неделе у нас один сотрудник выезжал на пять вызовов и каждый раз доставал людей с середины Тагильского пруда. Люди, когда выпьют, начинают на спор переплывать пруд, доплывают максимум до середины, а мы их потом вытаскиваем», — рассказал спасатель.

Однако в некоторых случаях «герои» даже отказываются от помощи, желая завершить начатое дело.

«Так, патруль обнаружил человека на середине Нижнетагильского пруда. Несмотря на выраженные признаки усталости, мужчина был против спасения. В итоге катер сопровождал плывущего до самого берега», — говорит начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин.

Для того чтобы несчастных случаев стало меньше, за акваторией Нижнетагильского пруда организовано круглосуточное дежурство спасателей-водолазов МБУ «Центр защиты населения» на водной станции. Ещё два временных мобильных поста размещаются на берегах Выйского и Муринских прудов. Однако больше всего нарушающих правила безопасного купания на Тагильском пруду.

«В 30-градусную жару самый большой поток отдыхающих фиксировался после 18 часов. Многие приходили на пляж с алкоголем. Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что на водоёмах было очень много детей от 6 до 13 лет без родителей. Подростки приезжали компаниями по 5-6 человек без присмотра взрослых», — отмечает Андрей Мишин.

Когда из города ушла жаркая погода, отдыхающих на водоёмах стало значительно меньше. Но работы у спасателей не убавилось — по словам Владимира Александренко, в пасмурную погоду водолазы обследуют и чистят дно от опасных предметов, а специалисты Центра защиты населения совместно с государственными инспекторами ПДН и МЧС проводят рейды по зонам в местах традиционного массового отдыха граждан на воде, с отдыхающими ведут профилактические беседы и выдают памятки о безопасном поведении у воды.

Специалисты отдела гражданской защиты населения администрации города напоминают, что купаться в непредназначенных для этого местах опасно для жизни. Предупреждающие аншлаги с надписью «Купание запрещено» размещены на городских водоёмах в 24 местах.

Всего в этом году, по данным отдела гражданской защиты населения, на территории Нижнего Тагила и Пригородного района утонули семеро взрослых и двое детей.