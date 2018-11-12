За долги по налогам предложили временно лишать водительских прав

Директор ФССП Дмитрий Аристов, выступая в Госдуме на круглом столе комитета по безопасности и противодействию коррупции, предложил вводить временные ограничения водительских прав на новые категории должников, в том числе должников по налогам, пишет ТАСС.

«Полагаем возможным также обсудить и расширение института временного ограничения пользования правом управления транспортным средством по взысканию налоговых платежей и штрафов, назначенных за совершение преступления», — сказал Аристов.

Он отметил, что в этом году приставы применили это ограничение по 300 тысяч исполнительных производств, где предусмотрена такая возможность, в результате было взыскано более 4 млрд рублей. По мнению главы ведомства, «эффективность говорит сама за себя».

«Вообще развитие мер косвенного принуждения — это общемировая тенденция. Мы должны как-то стимулировать превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам. Поэтому надо посмотреть и, возможно, на основании анализа экспертного сообщества и специалистов в дальнейшем развивать этот институт в России», — пояснил Аристов.

В числе возможных мер он также предложил ввести отказ в регистрации транспортного средства и допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами и иных услуг, не являющихся социально значимыми.