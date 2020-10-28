За девять месяцев 2020 года в Нижнем Тагиле произошло 130 ДТП с пострадавшими. Каждый третий — пешеход

С января по октябрь 2020 года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Такие цифры озвучил сегодня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения представитель городской ГИБДД. По словам замначальника отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» Сергея Бернгардта, количество травмированных в ДТП за отчётный период составило 180 человек (на 17% меньше АППГ), погибших — 5 человек (на 61% меньше АППГ).

«Значительную часть ДТП, или 34% от общего числа, составили происшествия с участием пешеходов, — отметил Сергей Бернгардт. — В происшествиях данного вида травмированы 44 человека, ещё двое погибли. В том числе 22 наезда были зафиксированы на зебрах. 18 происшествий произошли по вине пешеходов».

Представители дорожных организаций, профильных МУПов и управлений отчитались о подготовке к содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог города в зимний период 2020–2021 годов и принимаемых мерах к снижению ДТП, а также о приведении нерегулируемых пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами.