За четыре рейдовых дня дорожные полицейские оштрафовали почти 400 жителей Нижнего Тагила

Сотрудники Госавтоинспекции в течение этой недели провели несколько рейдовых мероприятий в Нижнем Тагиле, чтобы выявить водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также пешеходов, переходящих дорогу в запрещённом месте. Всего за четыре дня дорожные полицейские оштрафовали почти 400 жителей Нижнего Тагила

Чтобы выявить нарушения, инспекторы использовали метод скрытого контроля. Сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле без специальной цветографической схемы, фиксировали на видео нарушения ПДД. После этого информация о нарушителе передавалась по рации наряду дорожно-патрульной службы. Водителя, нарушившего правила дорожного движения, останавливали и показывали видеозапись в качестве доказательства.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, сотрудники полиции составили 334 административных материала в отношении пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части. Ещё 61 водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам.

Всего с начала 2021 года на дорогах города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано семь ДТП с участием пешеходов, в результате которых семь человек получили травмы различной степени тяжести. Три наезда произошли на пешеходных переходах.