За четыре дня в Нижнем Тагиле более 700 водителей нарушили ПДД

С 20 по 23 апреля 2023 года госавтоинспекторы Нижнего Тагила в рамках рейда «Безопасная дорога» поймали 729 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, из них 16 человек были за рулём без прав на вождение, трое уже были лишены прав, 11 водителей привлекли к административной ответственности по статье за управление машиной в пьяном состоянии, двое отказались пройти медицинское освидетельствование.

По результатам плановой проверки на дорогах в отношении двух автолюбителей возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление автомобилем в пьяном состоянии запрещено. За это нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Для водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения не впервые, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, предусматривающая наказание в виде лишения свободы. Кроме того, за отказ от прохождения процедуры освидетельствования предусмотрено такое же наказание, как и за управление транспортным средством в пьяном состоянии.

«Сотрудники правопорядка обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных фактах нарушений ПДД по телефону +7 (3435) 47-70-01. Своевременное информирование полиции о грубых нарушениях на дороге поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни», — отметили в ведомстве.