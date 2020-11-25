​​​​​​​За четыре дня сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили 505 нарушений ПДД

505 нарушений правил дорожного движения зафиксировали сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила за последние четыре дня. 373 нарушения было совершено пешеходами, переходившими проезжую часть в неустановленном месте. Они привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.
113 водителей не предоставили преимущества в движении и не уступили дорогу пешеходам. Не обошлось и без грубых нарушений. Так, 10 человек управляли автомобилем, не имея права управления транспортным средством (привлечены по статье 12.7 КоАП РФ). Пять водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ещё четверо отказались проходить медосвидетельствование.
«Сотрудниками Госавтоинспекции со всеми пешеходами-нарушителями проведены профилактические беседы о соблюдении основных правил безопасного поведения на проезжей части, также им рассказали о значении использования световозвращающих элементов, особенно в тёмное время суток. Водителям инспекторы ГИБДД напомнили о соблюдении скоростного режима и об особой бдительности вблизи пешеходных переходов и в местах возможного появления детей», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.