За 4 дня майских праздников гаишники поймали в Нижнем Тагиле и ГГО более 500 нарушителей

Сотрудники ГИБДД за четыре дня майских праздников выявили более 500 нарушений правил дорожного движения жителями Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Со 2 по 5 мая ведомство проводило оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках него специалистам Госавтоинспекции удалось поймать 10 водителей, которые управляли автомобилями, не имея водительских удостоверений. Также к ответственности были привлечены двое жителей, лишённых права управления транспортным средством.

82 водителя не пропустили пешеходов, при этом 261 человек переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Особое внимание уделялось выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. За четыре дня сотрудники ГИБДД поймали пятерых жителей, которые управляли автомобилем после распития спиртных напитков. Ещё девять водителей отказались от медицинского освидетельствования. В отношении одного уральца возбуждено уголовное дело за то, что он второй раз за год сел за руль в состоянии опьянения. В Госавтоинспекции напоминают, что водителям, управляющим автомобилями «под градусом», грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, накануне открытия мотоциклетного сезона 49-летняя женщина, управлявшая Suzuki, сбила байкера на Honda в Нижнем Тагиле. Авария произошла в ночь с 1 на 2 мая на пересечении Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной. В результате ДТП серьёзно пострадал 25-летний мотоциклист. С тяжёлыми травмами и в состоянии комы он был доставлен в ближайшую больницу. Виновницей ДТП стала автоледи. Она выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. При этом после аварии женщина отказалась проходить медосвидетельствование.