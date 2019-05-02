В Нижнем Тагиле автоледи на иномарке сбила байкера накануне открытия мотоциклетного сезона

В Нижнем Тагиле накануне открытия мотоциклетного сезона 49-летняя женщина, управлявшая Suzuki, сбила байкера на Honda. Авария произошла в ночь с 1 на 2 мая на пересечении Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной. В результате ДТП серьёзно пострадал 25-летний мотоциклист. С тяжёлыми травмами и в состоянии комы он был доставлен в ближайшую больницу.

По информации отделения пропаганды ГИБДД, виновницей ДТП стала автоледи. Она выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. При этом после аварии женщина отказалась проходить медосвидетельствование, отмечают в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Нарушительнице грозит крупный штраф и лишение прав.

Отметим, что завтра, 3 мая, тагильские байкеры планировали проехаться по городским улицам и тем самым открыть мотоциклетный сезон.