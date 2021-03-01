За 3 дня ГИБДД Нижнего Тагила выявила 84 технических нарушения ПДД водителями автобусов

В Нижнем Тагиле и ГГО с 24 по 26 февраля сотрудники ГИБДД проверили 215 автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. 174 из них работают на городских маршрутах и 31 — на пригородных и междугородних. В результате рейда было выявлено 84 нарушения ПДД водителями.

«43 факта — по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена). При обнаружении неисправности транспортное средство было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку. 7 фактов — по ст. 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремней безопасности автомобиля). 5 фактов — по ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)», — уточнили в ГИБДД.

Также сотрудниками Госавтоинспекции было проведено 8 негласных проверок автобусов (методом скрытого контроля, когда фиксация нарушений производилась сотрудниками ГИБДД на автомобиле, который не имеет специального цветографического обозначения ГИБДД).