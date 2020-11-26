За 25 ноября в Нижнем Тагиле выявили 30 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 391 человека, из них 156 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 44 775.

Состояние 535 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 318 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 961, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2451. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 395 человек. Общее число выписанных достигло 36 975. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 988.