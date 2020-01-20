За 2019 год в Центр развития туризма Нижнего Тагила обратились менее 500 человек

Всего 458 человек обратились за консультацией в Центр развития туризма Нижнего Тагила в 2019 году. Об этом директор учреждения Павел Балин рассказал депутатам профильной комиссии при гордуме. Он добавил, что портал центра посетили почти 150 тысяч человек за год, не уточнив, уникальные пользователи имеются в виду или нет. На работу сотрудников учреждения в рамках подпрограммы «Развитие туризма» в прошлом году выделили более 8 млн рублей.

«Центр развития туризма полностью доступен для всех инициатив в области туризма, какие есть, — отметил замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — Нужно только туда обратиться. С пединститутом они работают, в социальных сетях представлены, в текущем режиме обсуждают все поступающие предложения. Я хотел бы сделать акцент на том, что Центр развития туризма не занимается непосредственно туристической деятельностью. У них нет инструкторов, оборудования. Для этого у нас есть “Азимут”, “Станция юных туристов”. Задача центра — создать условия, чтобы туроператоры в Нижнем Тагиле появились и туристические объекты, на которых они могли бы работать. Вторая задача — информационное продвижение туристического потенциала Нижнего Тагила».

Сотрудники центра провели в прошлом году 90 экскурсий (в том числе 14 бесплатных), в них приняли участие 1868 человек. Самым популярным маршрутом среди уральских школьников, по данным учреждения, стал «Квест по Малахитовой линии». В рамках экскурсионного проекта Нижнетагильской епархии «Трамвай истории» было организовано 10 бесплатных экскурсий для 304 жителей и гостей Нижнего Тагила. В городе за 2019 год прошло 23 событийных мероприятия, в которых поучаствовали 14 789 человек. При этом турпоток в Нижний Тагил по сравнению с 2015 годом заметно снизился — с 632 236 до 563 264. Работает Центр развития туризма с 2013 года.

Депутат и директор ДЮСШ № 2 Олег Перминов напомнил, что из Нижнего Тагила в последнее время уезжает много молодёжи и необходимо проводить больше экскурсий по маршрутам, связанным с историей города. Он предложил также организовать экстремальные полевые лагеря, реабилитационные походы выходного дня, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спикер НТГД Вадим Раудштейн посоветовал обратить внимание на возможность проведения экскурсий по важным промышленным объектам в городе, а также поучаствовать в грантовом конкурсе соцпроектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», чтобы «не тянуть деньги из бюджета». Пока самым востребованным для экскурсий среди производственных предприятий в городе остаётся «Нижнетагильский холодильник», где делают мороженое.