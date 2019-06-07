Юрий Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме высказал мнение о том, что необходимо вернуть прокурорам право на аресты, пишут «Ведомости».

По словам Чайки, точечные изменения законодательства «не решат проблемы», необходимо «кардинально менять вопрос» о полномочиях прокуроров.

«Вы говорили — суд, арест и так далее… Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суде. И суд уже отстранён от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу», — заявил генпрокурор.

В то же время Генпрокуратура четыре года назад не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей — тогда в ведомстве заявили, что система активного судебного контроля за ходом расследования приведёт к вторжению суда в деятельность гособвинения.