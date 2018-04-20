Юристы Telegram призвали не верить «вбросам» о борьбе с мессенджером из-за криптовалюты Дурова

Руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков призвал не доверять публикациям о том, что причиной блокировки Telegram стали планы Павла Дурова по выпуску криптовалюты, которые могли угрожать безопасности страны, пишет «Коммерсантъ».

«Вбросы про Telegram идут друг за другом. Не ведитесь. Даже если вроде бы приличные издания пишут», — написал Чиков в своём Telegram-канале.

Ранее о такой версии со ссылкой на письмо, которое отправил коллегам сотрудник 12-го центра ФСБ, сообщил РБК. В письме говорится о том, что криптовалюта Дурова будет использоваться для торговли наркотиками и органами.

Павел Чиков пишет, что официальное подтверждение ФСБ информации о том, что причиной блокировки стала криптовалюта, будет означать, что заявленные в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ и в решениях судов причины в виде борьбы с терроризмом не соответствуют действительности и подлежат отмене.

«Но не получите вы такую официальную версию», — уверен юрист.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Павла Дурова 16 апреля за отказ предоставить ключи шифрования переписки пользователей по приказу ФСБ.