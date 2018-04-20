Причиной блокировки Telegram назвали планы Дурова создать свою криптовалюту

Настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли оказаться опасения ФСБ о планах Павла Дурова запустить собственную криптовалюту, пишет РБК.

По информации издания, в последние дни блокировку мессенджера активно обсуждали сотрудники 12-го центра ФСБ, который, в частности, курирует вопросы информационной безопасности. 18 апреля сотрудник подразделения Роман Антипкин направил своим коллегам письмо, в котором заявил, что настоящая причина блокировки Telegram — стремление Дурова создать на основе программы «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История — не про ключи и терроризм... Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы"», — приводит РБК отрывок письма Антипкина.

Подлинность документа подтвердили федеральный чиновник, а также топ-менеджер одного из операторов связи. О содержании письма осведомлён и источник издания «в одной из околоправительственных организаций». Участники рынка и опрошенные чиновники рассказали, что Антипкин часто представлял 12-й центр ФСБ на совещаниях, включая встречи, на которых говорили о «законе Яровой».

О планах Дурова запустить собственную сеть Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram сообщалось в конце прошлого года. Платёжная система, как говорилось в письме технического директора Telegram и брата Павла Дурова Николая, сможет обрабатывать миллионы операций в секунду.

Накануне советник президента России по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram в России.

«Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась», — заявил Клименко.

Решение о блокировке Telegram суд принял 13 апреля из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования для получения доступа к переписке пользователей. В борьбе с Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, которые мессенджер использует для обхода блокировок. Это привело к нарушениям в работе других интернет-ресурсов.