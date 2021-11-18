Юные спортсмены Нижнего Тагила остались без профессионального скалодрома. В мэрии обещают, что это временное неудобство 

В Нижнем Тагиле воспитанники отделения скалолазания спортшколы «Старт» лишились единственного места для подготовки к соревнованиям на время капитального ремонта здания ГДДЮТ. Ещё месяц назад юные спортсмены тренировались на самом высоком в городе 10-метровом скалодроме, а сегодня дворец закрыт на ремонт. Как рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев, директор компании «Тагилдорстрой», которая проводит работы, восстановление скалодрома по проекту не предусмотрено.

При этом в управлении образования отмечают, что скалодром останется в спортзале дворца. Сейчас специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» проводят обследование конструкции на предмет безопасности. Если существующий скалодром окажется опасным, на его месте смонтируют новый, правда в этом случае придётся искать дополнительное финансирование.

«При визуальном осмотре установлено, что каркас конструкции выполнен из деревянных брусков, стены за скалодромом покрылись грибком из-за повышенной влажности. Это произошло по причине отсутствия вентиляционных отверстий в конструкции. Если существующая конструкция окажется небезопасной, её заменят на другую с использованием металлических креплений», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Проект реконструкции спортзала ГДДЮТ Проект реконструкции спортзала ГДДЮТ

Сейчас тагильские скалолазы тренируются в полуподвальном помещении в доме № 20 на проспекте Строителей. Однако, как рассказала «Телекону» тренер спортшколы Ольга Попова, спортсменам постарше в таких условиях тренироваться невозможно.

«В этих условиях могут лазить только дети 5–7 лет, а наши сборники здесь могут лазить только вправо и влево. Стоя на матах, они спокойно достают до потолка», — комментирует Ольга Попова.

По словам члена сборной Свердловской области по скалолазанию Никиты Пищикова, для полноценных тренировок тагильским спортсменам теперь приходится раз в неделю ездить на 15-метровый скалодром в Екатеринбург. При этом транспорт воспитанникам спортшколы администрация предоставляет не всегда.

«Приходится вставать в 6:30 — это очень рано. Потом идти на вокзал, садиться в “Ласточку”, ехать два часа, потом ещё 30 минут в автобусе, и только потом оказываешься на скалодроме. За это время ты уже очень уставший, а тебе надо тренироваться ещё четыре часа», — рассказывает спортсмен.

В Нижнем Тагиле есть ещё два скалодрома — в школе № 9 на Вагонке и в школе № 100 на ГГМ. Однако попасть туда детям из других учебных заведений проблематично.

«В течение учебного времени мы не можем заниматься, а зал освобождается поздно. И там четыре тренера (в школе № 9. — Прим. ред.), которые занимаются со своими детьми. Всего свободно три часа, и мы можем туда съездить только в воскресенье», — говорит Ольга Попова.

Спортшкола «Старт» подала две заявки на участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом АН «Между строк» рассказал тренер Владислав Баранов. По одному из проектов планируется установить интерактивный скалодром для начинающих скалолазов в школе № 100. Второй проект подразумевает обустройство скалодрома в спортивном комплексе «Юпитер» на улице Верхняя Черепанова, 31б — его планируется сделать по подобию уже существующего в школе № 100.