Ремонтировать ГДДЮТ будет муниципальный «Тагилдорстрой»

Стал известен подрядчик, который займётся капитальным ремонтом Городского дворца творчества юных на Красноармейской в Нижнем Тагиле. Победителем открытого конкурса на сайте госзакупок стало МУП «Тагилдорстрой». Предприятие было единственным участником торгов.

Здание дворца построено в 1988 году и ранее никогда не ремонтировалось. Как отмечают педагоги, инженерные сети, особенно электропроводка, из-за давности срока службы неоднократно давали сбой. Капитальный ремонт обойдётся бюджету в 366 млн 302 тысячи 650 рублей, сообщает пресс-служба мэрии. 105,3 млн рублей из бюджета области город получит в этом году, а в 2022-м — ещё 237,1 млн рублей.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен выполнить капитальный ремонт кровли, фасадов, крылец, усиление внутренних конструкций здания. Планируется провести отделку стен и потолков, отремонтировать сцену, зрительный зал. Предстоит заменить системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также благоустроить безбарьерную среду и прилегающую территорию.

Добавим, что в середине августа молодые тагильские художники возмутились тем, как будет выглядеть дворец после ремонта. По проекту стены дворца обошьют металлокассетами оранжевого цвета. По мнению художников, такой выбор материалов и цвета уничтожит исторический внешний вид здания.

На возмущения неравнодушных горожан в мэрии ответили, что ГДДЮТ является типовой советской постройкой, а выбор материалов обусловлен плохим состоянием здания, которое нуждается в утеплении.

Кроме того, чиновники пообещали провести во дворце встречу с горожанами, на которой хотели рассказать им о достоинствах проекта. Однако, по нашей информации, она до сих пор не состоялась.