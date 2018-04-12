Юлия Скрипаль отказалась от встречи с российскими дипломатами и двоюродной сестрой

Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, говорится в заявлении, распространённом от имени Юлии Скрипаль британской полицией.

В заявлении отмечается, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы в британском Солсбери 9 апреля, там всё ещё остаётся её отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьёзно болен. Отмечается, что она сама до сих пор страдает от последствий отравления.

Юлия Скрипаль сообщает, что общается с друзьями и семьёй и получает информацию о ходе расследования отравления. Она знает, что сотрудники посольства России в Великобритании предложили ей свою помощь, но пока не хочет прибегать к их услугам.

«Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — сказано в заявлении.

Кроме того, Юлия Скрипаль пока не готова общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

«Я в безопасности, и моё состояние улучшается, но я всё ещё не готова дать подробное интервью СМИ, как мне хотелось бы однажды сделать. Хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за её беспокойство о нас, но прошу её пока не пытаться навестить нас или как-либо связаться со мной. Её мнение и утверждения — не мои и не моего отца», — сказано в заявлении Юлии Скрипаль.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании обвинила в причастности к отравлению Россию. По её словам, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. Россия отрицает все обвинения британских властей.

Через месяц после отравления, 5 апреля, Скотланд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором было сказано, что её состояние улучшается с каждым днём. Вскоре врачи сообщили, что Сергей Скрипаль также пошёл на поправку. Он пока не делал никаких заявлений.