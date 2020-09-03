Юлия Навальная высказалась о «государственных террористах с рафаэлкой»

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия после недельного перерыва опубликовал пост в своём Instagram.

Она выразила надежду, что её муж поправится, а отравившие его «так и останутся со своим "Новичком", заедая его рафаэлкой».

«Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьёй, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим "Новичком", заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они ни стояли со свечкой на Пасху в храме», — написала она.

Слова про «рафаэлку» — это отсылка к посту главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая после госпитализации Навального поставила ему диагноз «запущенная форма гипогликемии», при которой у человека резко падает уровень сахара в крови. Журналистка отметила, что наблюдаемые у политического деятеля симптомы ей хорошо знакомы: «у неё такое бывает», поэтому она носит с собой «рафаэлку».

Накануне, 2 сентября, власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В сообщении немецкого правительства сказано, что токсикологический тест провела специальная лаборатория Бундесвера по просьбе специалистов из клиники Charite, где сейчас находится политик. Он по-прежнему в реанимации и подключён к аппарату ИВЛ.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что оппозиционер стал жертвой преступления. Председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от России срочного и полного расследования отравления Навального. Ранее о необходимости проведения расследования заявляли лидеры других европейских стран. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее покушением и отметил, что виновные должны быть наказаны.

В свою очередь Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения дела — в ведомстве подчеркнули, что не установлено данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального».

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили по просьбе родственников для лечения. 24 августа немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.