Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию

Жена Алексея Навального Юлия отправила президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой разрешить перевезти мужа на лечение в Германию, скрин обращения опубликован в Instagram оппозиционера.

«В настоящее время мой супруг Алексей Анатольевич Навальный находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска в тяжёлом состоянии. Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», — говорится в обращении.

Ранее требование отпустить Навального озвучила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский назвал основным диагнозом оппозиционера и блогера Алексея Навального «нарушение обмена веществ». Ранее медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче Навального. Врачи также не считают, что пациент перенёс отравление, о чём говорят сторонники оппозиционера.

Утром 21 августа в Омске был проведён консилиум, который признал Алексея Навального нетранспортабельным — его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки в Германию недостаточно. Также сообщалось, что специалисты отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального, анализы для постановки диагноза врачи планируют проводить ещё двое суток. Навальный продолжает находиться в коме, он подключён к аппарату ИВЛ.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционный политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай, — это было единственное, что политик пил с утра в аэропорту.