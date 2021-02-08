YouTube заблокировал запись разговора Навального со своим предполагаемым отравителем

Запись разговора Алексея Навального с военным химиком, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube, сообщает телеканал «Дождь».

На видео Алексей Навальный и журналист Bellingcat Христо Грозев разговаривали по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Разговор был перемешан со вставками с мемами и отрывками из фильмов.

Теперь на баннере говорится, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS — это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нём была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS. При этом на YouTube остаются отрывки записей разговора на каналах «Навальный Live» и The Insider.

Алексею Навальному стало плохо в самолёте 20 августа; его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. Три независимые лаборатории обнаружили на его вещах и в его организме следы яда из семейства «Новичок».

В декабре The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, в котором назвали имена восьми офицеров ФСБ, три года следивших за Навальным по всей России и, вероятно, причастных к его отравлению. После этого Навальный под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева позвонил Кудрявцеву и потребовал отчёт о причинах провала операции. Сотрудник ФСБ сначала сомневался, что это стоит обсуждать по телефону, но потом рассказал подробности покушения на оппозиционера.