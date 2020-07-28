YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» без возможности восстановления

Сервис YouTube заблокировал официальный канал «Царьград ТВ» без возможности восстановления, сообщили в соцсетях представители телеканала. Причиной блокировки видеохостинг назвал экспортное законодательство.

Телеканал сообщил, что не получал «никаких предупреждений, уведомлений и страйков, так что «произошедшее — абсолютная неожиданность для нас». В СМИ пообещали обратиться в YouTube «с требованием восстановления канала».

«Царьград ТВ» в 2015 году запустил бизнесмен Константин Малофеев, телеканал позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».