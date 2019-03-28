YouTube удалил последние выпуски «вДудя» и «Намедни» из-за рекламы

Видеохостинг YouTube заблокировал последние выпуски авторских передач российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфёнова, пишет «Медуза».

На канале «вДудь» и в поисковой выдаче более недоступно вышедшее 20 марта интервью с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым: при попытке зайти по прямой ссылке сервис сообщает, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube.

Аналогичная ситуация произошла с первым выпуском возрождённой передачи «Намедни» Леонида Парфёнова. Выпуск программы, опубликованный на канале «Парфенон» 18 марта и посвящённый 1946 году, также недоступен.

Продюсер «Намедни» Илья Овчаренко подтвердил «Открытым медиа», что выпуск программы был заблокирован из-за непроставленной в настройках «галочки» о наличии рекламы в видео.