YouTube прекратил продажу контекстной рекламы в России

Американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы в России на своих платформах, в том числе на YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу сервиса контекстной рекламы Google Ads», — отмечается в сообщении.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, направив в компанию соответствующее письмо.

«Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искажённого восприятия происходящих событий и создание протестных настроений», — говорится в сообщении.

Ранее о запрете рекламы и монетизации российским государственным СМИ объявила компания Meta, которой принадлежит Facebook. Позже к этой мере прибегла компания Google и принадлежащий ей YouTube.

Напомним, за рубежом различные санкции против России начали вводить из-за начала военной спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины, которую 24 февраля объявил Владимир Путин.