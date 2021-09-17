Явка на выборах в Нижнем Тагиле к 15:00 превысила областные показатели

Явка на выборах в Нижнем Тагиле в первый день голосования, 17 сентября, к 15:00 составила 15,15%. Такие данные АН «Между строк» озвучила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

В целом в Свердловской области, по данным регионального избиркома, на 15:00 явка составила 13,45%. Поэтому в Нижнем Тагиле в данный момент явка превысила областной показатель.

Избирательные участки во всех районах Нижнего Тагила открылись сегодня в 08:00. В числе первых свой гражданский долг исполнили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его замы Вячеслав Горячкин и Валерий Суров, а также депутаты гордумы.

С 17 по 19 сентября тагильчане выбирают депутатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. На территории Нижнего Тагила работает 158 избирательных участков. Они открыты с 08:00 до 20:00.