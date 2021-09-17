Чиновники и депутаты Нижнего Тагила проголосовали в первые же часы первого дня выборов

Глава Нижнего Тагила и его заместители не стали ждать выходных и поспешили на избирательные участки в первый из трёх дней голосования. Чиновники были замечены на участках уже с самого утра. В числе первых проголосовал в школе № 64 в центре города мэр Владислав Пинаев.

«Это выбор каждого. Но я сегодня голосую, чтобы сохранить тот курс и ту работу, которая уже проделана, пришёл, чтобы поддержать тех, кто созидает. Я призываю всех отдать свой голос, не проигнорировать, а всё-таки сделать осмысленный выбор», — сказал глава города.

В своём Instagram отчитался и первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Гражданскую позицию он проявил на избирательном участке № 2231 на Гальянке.

«Я сделал свой выбор, а ты?» — написал Вячеслав Горячкин в своём Instagram.

В первой половине дня проголосовал и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. После этого возле избирательного участка в квартальном клубе «Контакт» на улице Захарова ему пришлось выслушать возмущённую пенсионерку. Тагильчанка жаловалась на неблагоустроенные дворы на Гальянке.

«Кругом грязь, глина, строительный мусор — пройти невозможно. Столько лет улицы в таком состоянии, и ничего не меняется. Вам не стыдно?» — возмущалась тагильчанка.

«Сегодня мы определяем судьбу нашего города и области. Немаловажно для города, кого мы выберем и кто будет в кресле Законодательного собрания», — сказал журналистам Валерий Суров.

Депутаты гордумы тоже сегодня обеспечивали явку. Директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков проголосовал в Горно-металлургическом колледже им. Черепановых.

«Выбираем депутатов, которые будут работать на благо тагильчан. Сделайте правильный выбор…» — пишет Александр Долгоруков в своём Instagram.

Депутат гордумы и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин проголосовал в педагогическом колледже № 2.

Начальник металлургического производства УВЗ, депутат Роман Гореленко сделал свой выбор на Вагонке.

В школе № 90 на Гальянке был замечен ещё один народный избранник — директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых.

«Решил не откладывать голосование до воскресенья, заехал на избирательный участок с утра, по пути на работу. В этот раз буду особенно внимательно следить за результатами голосования», — рассказал АН «Между строк» Вячеслав Малых.