Яровую признали самым медийным депутатом Госдумы

Рейтинг лидеров депутатской активности оказался смешанным, кроме Ирины Яровой в него попали депутаты от «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ, пишет «Коммерсантъ».

Самыми медийными депутатами являются члены фракции «Единая Россия», свидетельствует исследование «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политтехнологов Дмитрия Гусева, Алексея Мартынова и Татьяны Романовой.

Депутаты Госдумы оценивались, в частности, по индексам медийности и активности в Госдуме. Индекс медийности депутатов был вычислен по количеству публикаций в СМИ, индекс активности в работе Госдумы — как соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах каждого депутата к сумме всех выступлений и законопроектов за созыв.

Из рейтинга изначально были исключены фракционные лидеры и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Самым медийным депутатом стала вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»). Второй по количеству упоминаний в СМИ стала депутат Наталья Поклонская, а третьим — вице-спикер Сергей Неверов (тоже «Единая Россия»). Два последующих места также занимают члены «Единой России» — Александр Жуков и Иосиф Кобзон.

Самое активное участие в работе Госдумы принимает депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, немного меньшую активность показали единоросс Павел Крашенинников и член КПРФ Николай Коломейцев. На четвёртом месте по этому критерию оказался депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, на пятом — член КПРФ Тамара Плетнёва.

Напомним, наиболее громкими инициативами, предложенными Ириной Яровой, стали антитеррористический пакет правок («закон Яровой»), создание базы данных педофилов и введение наказания за «советы» самоубийцам.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»