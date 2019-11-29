Яровая предложила ввести ещё один материнский капитал для многодетных семей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семей и детей выступила с инициативой разработать дополнительные меры поддержки семей с четырьмя детьми и более, пишет ТАСС.

«В дополнение к общей программе материнского капитала [предлагаем] разработать критерии предоставления семейного капитала семьям, имеющим четырёх и более детей», — заявила депутат.

Яровая отметила важность традиционного института семьи для государства, подчеркнув, что «новые инструменты, поощряющие долголетие брака, обеспечат благополучие детей».

Ранее депутат Госдумы Сергей Иванов предложил выплачивать семьям материнский капитал за четвёртого рождённого или усыновлённого ребёнка. Сейчас материнский капитал можно получить за второго или третьего ребёнка, если до этого они не пользовались правом на дополнительную господдержку. Размер маткапитала в 2020 году впервые за пять лет будет проиндексирован — сумма увеличится на 3,8% и составит 466 617 рублей.