Яровая предложила ввести для учеников младших классов предмет «Моя Россия»

Член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила ввести в школьную программу для начальных классов предмет «Моя Россия». По мнению чиновницы, он должен в доступной форме знакомить младшеклассников с информацией о стране и родном крае.

«У нас по образовательной программе ребёнок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину “Моя Россия”, которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране», — цитирует Яровую ТАСС.

Члены президентского совета также предлагают включить во все школьные учебники справочный раздел «Наши имена», в котором будет содержаться информация о вкладе России в развитие науки — о великих учёных и меценатах.