Яровая предложила создать базу данных педофилов

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая выступила сегодня с предложением о создании межведомственной информационной базы педофилов, которая помогла бы исключить их работу с детьми. Выступление Яровой в нижней палате парламента прошло в рамках заседания рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

«Вопрос, связанный с созданием единой общедоступной межведомственной базы в отношении лиц, совершивших эти преступления, очень важен с точки зрения дальнейшей невозможности осуществления этими лицами трудовой деятельности, связанной с детьми. У нас есть в законодательстве эти запреты, но для того, чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы», — цитирует Яровую РИА Новости.

Яровая указала на значительный рост преступлений в России именно против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За четыре года, по её словам, жертвами преступлений стали 40 тысяч детей. И если в 2012 году количество таких преступлений было чуть более 6 тысяч, то в 2016 году оно увеличилось почти в два раза.

«При этом, когда мы оцениваем личность преступника, мы понимаем, что это не рецидивисты, это новые преступники, это лица, которые впервые совершают такие преступления. И в этой связи важно отметить, что, опять же, как показывают расследуемые уголовные дела, преступниками становятся те, кто ранее становились жертвами насилия», — пояснила парламентарий.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости