Японская компания Takeda перестанет поставлять в Россию три жизненно важных лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля 2019 года прекратит поставки в Россию трёх лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, со ссылкой на данные Росздравнадзора и участников рынка пишет РБК.

Компания перестанет поставлять кардиологический препарат «Атенолол Никомед» — по оценке аналитической компании DSM Group, на препарат от Takeda приходилось около 60% рынка в упаковках. По мнению врачей, препарат можно заменить другими лекарствами. Также производитель прекратит поставки антидепрессанта «Амитриптилин Никомед» и противопротозойного средства «Метронидазол Никомед» — на них приходилось 40% и 2% объёма рынка соответственно.

В Takeda сообщили, что прекращают поставки из-за «глобального пересмотра продуктового портфеля компании» и необходимости изменить производство для выпуска других лекарств. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк допустил, что компания могла прекратить поставки наименее рентабельных препаратов.