«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры

«Яндекс» покажет прямые трансляции соревнований Олимпийских Игр в корейском Пхёнчхане, со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

Представителям «Яндекса» удалось договориться с владельцем прав на трансляцию Олимпиады в России — «Телеспортом» Петра Макаренко. Трансляции начнутся 8 февраля, за день до официального открытия Олимпиады, посмотреть Игры можно будет на компьютерах и мобильных устройствах как в режиме «прямого эфира», так и в записи.

Отмечается, что «Телеспорт» предоставит «Яндексу» не только картинку из Пхёнчхана, но и своих комментаторов: в студии «Телеспорта» следить за соревнованиями будут известные спортсмены — например, Юлия Липницкая. Во сколько обошлись права на онлайн-трансляцию Олимпиады, в «Яндексе» не уточнили.

Ранее, 5 февраля, о планах показать Олимпиаду по договорённости с «Телеспортом» сообщила другая интернет-компания — Mail.Ru Group. Следить за Играми, как сообщили в пресс-службе компании, в частности, смогут пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также посетители раздела «Спорт» на портале Mail.ru. Параметры сделки с «Телеспортом» в Mail.Ru Group также не назвали.

Кроме того, наблюдать за соревнованиями можно будет и на сайтах федеральных телеканалов, купивших у «Телеспорта» права на эфирную трансляцию. В телеэфире показывать Игры будут «Россия 1», Первый канал и «Матч ТВ» — у последних двух есть и права на показ Олимпиады в Пхёнчхане в интернете.

На сайте Первого канала запущен спецпроект, посвящённый Играм, где, в частности, будут и видеофрагменты соревнований. В то же время «Матч ТВ» не будет создавать эксклюзивный контент, но на сайте телеканала, а также на sportbox.ru будет онлайн-трансляция телеэфира, в том числе из Пхёнчхана.

Стоимость пакета прав на трансляцию Олимпиады в Южной Корее этого года и в Японии в 2020-м году составила для отечественных телевещателей порядка $40 млн, уточняет РБК. Собеседники издания не уточняли, входили ли диджитал-права в стоимость контракта.

Ежемесячная всероссийская аудитория главной страницы «Яндекса» на компьютерах и ноутбуках среди жителей России в возрасте 12–64 лет в декабре 2017 года составила, по данным Mediascope, почти 40,4 млн человек. У четырёх проектов Mail.Ru Group (Vk.com, Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Am.ru) этот показатель за аналогичный период составил 51,1 млн человек. Аудитория сайтов Matchtv.ru и Sportbox.ru — почти 3 млн человек. Данных по аудитории сайта Первого канала в открытом доступе нет.