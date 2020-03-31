«Яндекс» оценил уровень самоизоляции жителей Нижнего Тагила на 4 балла из 5

Согласно онлайн-карте «Яндекса», индекс самоизоляции (ИС) жителей Нижнего Тагила за прошедшие сутки вырос с 3,5 до 4 по пятибалльной шкале. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться: от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам». Показатель второго по величине города Свердловской области намного выше, чем у столицы региона (3,4 балла). Накануне ИС у Екатеринбурга составлял всего 2,8 балла. Для сравнения: у Перми ИС равен 3,7, у Челябинска — 3,5, у Кургана — 3,4, а у Тюмени — 3,7. В Москве индекс самоизоляции поднялся за сутки с 3,0 до 3,6.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».