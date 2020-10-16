«Яндекс» и «Тинькофф» объявили об отмене сделки на 5,5 млрд долларов

Сделка по покупке «Яндексом» TCS Group Holding PLC («Тинькофф») за 5,5 млрд долларов не состоится, сообщается на сайте Лондонской биржи.

О прекращении переговоров сообщили обе стороны, акции и «Яндекса», и «Тинькофф» отреагировали на новость падением.

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены»,— говорится в сообщении TCS Group.

«К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры. Мы благодарим команду "Тинькофф" за продуктивную совместную работу в процессе переговоров»,— говорится в сообщении «Яндекса».

Накануне СМИ сообщили, что Олег Тиньков помимо предложения «Яндекса» рассматривает и другие, в том числе от структур АФК «Система» Владимира Евтушенкова — МТС или МТС-банка. Сегодня в TCS Group сообщили, что группа не ведёт ни с кем переговоров о продаже «Тинькофф».

«Мы ни с кем переговоры не ведём, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно»,— сообщили в пресс-службе TCS.

На фоне объявления об отмене сделки акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, а TCS Group — на 7,1%. Также снижаются на 2–2,5% бумаги МТС и АФК «Система». Индекс Мосбиржи обновил минимум 20 июля, упав ниже 2800 пунктов.

Ранее «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group примерно за 5,5 млрд долларов (около 417 млрд рублей). Инвесторы обеих компаний позитивно отреагировали на новость. По мнению экспертов, сделка могла создать мощную экосистему, альтернативную проекту прежнего партнёра «Яндекса» на рынке цифровых сервисов Сбербанка с Mail.ru Group.