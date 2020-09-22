«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов

«Яндекс» договорился о покупке TCS Group — материнской компании «Тинькофф банка»; сумма сделки составит примерно 5,48 миллиарда долларов, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно предварительному соглашению, «Яндекс» заплатит по 27,64 доллара за каждую акцию. Сделка будет частично оплачена денежными средствами и частично — акциями. В сообщении отмечается, что премия к рыночной цене TCS Group по состоянию на момент закрытия торгов 21 сентября составит 8%.

Forbes со ссылкой на три источника сообщает, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в компании «Яндексу» — Тинькову принадлежит 40,4% TCS Group. Один из источников издания отметил, что «эта сделка выглядит логичной» из-за болезни Тинькова, а «оставлять семью с таким проектом опасно». На фоне новости о предстоящей покупке «Тинькофф банка» акции «Яндекса» подскочили более чем на 4%, пишет Forbes.

В марте основатель и владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, что c октября 2019 года болен острой формой лейкемии. В апреле он покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст. Летом Тиньков рассказал об успешной операции по трансплантации костного мозга.