Ямочный ремонт 17 улиц Нижнего Тагила дорожники выполнят до апреля

На этой неделе МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» выполнят ямочный ремонт на 17 объектах, в том числе на перекрёстках Октябрьский проспект — Черноисточинское шоссе, ул. Юности — Алтайская, пр. Мира — Строителей, ул. Садоводов — Зеленстроевская. В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» рассказали, что дорожники уложат 15–20 тонн холодного асфальта и восстановят более 300 кв. метров полотна до начала апреля. Например, дорожное полотно на круговом движении, соединяющем Уральский и Октябрьский проспекты, специалисты планируют привести в порядок за четыре дня.

До конца месяца дорожники сделают также улицы Индустриальную, Циолковского, Островского, Металлургов, Красных зорь, Карла Маркса. Ямы залатают на Черноисточинском шоссе, проспектах Ленинградском и Дзержинского. Уже выполнялись работы на Восточном шоссе и проспекте Вагоностроителей, Карла Маркса и Зари. По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, ежедневно на объектах задействованы 10 единиц техники и до 18 дорожников.

Напомним, ямочный ремонт в Нижнем Тагиле начался на месяц раньше из-за «убитых» дорог. На нескольких участках центральных улиц, а также в местах массового движения автотранспорта образовались дефекты дорожного полотна, угрожающие безопасности движения автотранспорта.