Автоновости

Ямочный ремонт в Нижнем Тагиле начался на месяц раньше из-за «убитых» дорог

15.03.2019 11:37

На оживлённых участках улиц Нижнего Тагила начался ямочный ремонт, сообщает пресс-служба муниципалитета. К работам подрядные организации МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» приступили почти на месяц раньше установленного срока.

По информации директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, эта мера была предпринята в связи со сложившейся ситуацией на дорогах. На нескольких участках центральных улиц, а также в местах массового движения автотранспорта образовались дефекты дорожного полотна, угрожающие безопасности движения автотранспорта.

«У нас сделан запас “холодного асфальта”, необходимого для проведения ямочных ремонтов, сказал Игорь Васильев. Дорожники уже ликвидировали часть выбоин и продолжают работать в районе улиц Кушвинской, Кулибина, Челюскинцев и Заводской».

В свою очередь «УБТ-Сервис» устраняет дефекты дорожного полотна на перекрёстках Восточного шоссе и улицы Юности.

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