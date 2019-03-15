Ямочный ремонт в Нижнем Тагиле начался на месяц раньше из-за «убитых» дорог

На оживлённых участках улиц Нижнего Тагила начался ямочный ремонт, сообщает пресс-служба муниципалитета. К работам подрядные организации МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» приступили почти на месяц раньше установленного срока.

По информации директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, эта мера была предпринята в связи со сложившейся ситуацией на дорогах. На нескольких участках центральных улиц, а также в местах массового движения автотранспорта образовались дефекты дорожного полотна, угрожающие безопасности движения автотранспорта.

«У нас сделан запас “холодного асфальта”, необходимого для проведения ямочных ремонтов, — сказал Игорь Васильев. — Дорожники уже ликвидировали часть выбоин и продолжают работать в районе улиц Кушвинской, Кулибина, Челюскинцев и Заводской».

В свою очередь «УБТ-Сервис» устраняет дефекты дорожного полотна на перекрёстках Восточного шоссе и улицы Юности.