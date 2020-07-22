Якутского шамана Габышева выписали из психдиспансера

Шамана Александра Габышева, который дважды направлялся пешком в Москву, чтобы изгнать Путина, выписали из психоневрологического диспансера, со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова пишет «МБХ медиа».

По его словам, накануне по просьбе защиты была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о выписке.

«Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели своё действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более что судебное решение срока госпитализации не установило», — подчеркнул Прянишников.

Он добавил, что 5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана в психдиспансер.

Напомним, 12 мая силовики штурмом взяли дом шамана, а на следующий день под предлогом сдать тест на коронавирус поместили его в диспансер, всё это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи. Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной.

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После чего психдиспансер подал иск о недобровольной госпитализации Габышева, в котором заявил, что до этого он якобы добровольно проходил лечение в этом медучреждении. Суд иск удовлетворил.

Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК).