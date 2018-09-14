«Яблоко» потребовало от Путина отправить в отставку главу Росгвардии

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова после того, как тот вызвал на дуэль Алексея Навального, со ссылкой на заявление Слабуновой пишет «Медуза».

По её мнению, действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью». Эмилия Слабунова отметила, что высокопоставленный чиновник не имеет права угрожать физической расправой в ответ на обвинения в коррупции.

Председатель партии также заявила, что в действиях Золотова можно усмотреть угрозу убийством по мотивам политической ненависти, превышение должностных полномочий и экстремизм. Слабунова попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить главу Росгвардии на эти преступления.

Напомним, глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.