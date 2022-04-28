«Я только уснула, и тут вдруг этот звук отбойника на всю улицу». Жители Нижнего Тагила жалуются на шум при ремонте трамвайных путей

В Нижнем Тагиле жители домов в центре города жалуются на шум, который создают ремонтные бригады МУП «Тагильский трамвай». По словам тагильчанки Натальи, около полуночи 28 апреля на трамвайных путях возле Театральной площади ремонтники проводили работы с использованием отбойного молотка. Женщина живёт в доме, окна которого выходят на проспект Ленина, и к шуму она привыкла, но от звука отбойника у тагильчанки разболелась голова.

«Я только уснула, и тут вдруг этот звук отбойника на всю улицу. Нет, я всё, конечно, понимаю, когда убирают дороги, чистят снег. На центральных улицах это всегда происходит, и мы привыкли к шуму. Но неужели нельзя было провести ремонт не так поздно? Вечером трамваи и так ходят с большим промежутком, почему нельзя было сделать это не в полночь? 20 минут вечером или 20 минут ночью — это существенная разница», — рассказала АН «Между строк» Наталья.

Как пояснили АН «Между строк» в МУП «Тагильский трамвай», ремонтные работы на путях предприятию проводить больше некогда, перекрывать движение днём они не хотят.

«Аварийный стык на путях нужно было в любом случае отремонтировать до утра, чтобы потом спокойно поехать. Мы все свои работы стараемся делать по вечерам. Но если где-то кому-то что-то не понравилось, то сразу начинают жаловаться везде, звонить, писать. Эти работы напрямую касаются безопасности перевозки пассажиров. Проигнорировать это я не могу», — пояснил АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

В администрации города уточнили, что тагильчане, наоборот, положительно относятся к тому, что дорожные работы производятся по ночам, а днём можно проехать без помех. При этом отметим, что на официальном сайте Нижнего Тагила указано, что в Свердловской области запрещены действия, нарушающие тишину и покой граждан в жилых домах и на расстоянии ближе чем 100 метров от домов.

В число запрещённых действий входит производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шумом, в период с 23:00 до 8:00. Однако исключение составляют аварийно-спасательные работы и другие неотложных работы, необходимые для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения.

Закон о тишине существует в России уже более пяти лет, но во всех регионах нормы и правила регулируются по-разному. Под запрет может попасть громкое прослушивание музыки, запуск фейерверков, шум газонокосилки или строительные работы и многое другое. Однако ремонтные работы необязательно попадают в этот список.

О том, как избавиться от шума соседей в своём доме и куда можно обратиться в этом случае, читайте в нашем выпуске специальной рубрики Guide.PRO.