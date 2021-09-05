Guide PRO. Соседи сводят меня с ума своим шумом. Что делать?

«Я ненавижу соседей», — хотя бы раз каждый из нас думал подобное. Речь прежде всего о тех соседях, которые рано утром в выходные берутся за перфоратор или которые очень любят ночные дискотеки и шумные компании. Идти с ними скандалить страшно: могут просто послать, а могут и направление задать. Когда в Нижнем Тагиле законные «часы тишины», куда обращаться за помощью, если просьбы «сделать потише» не действуют, — этому посвящён новый выпуск рубрики Guide PRO.

С начала 2021 года жители Свердловской области 219 раз обращались за помощью в правоохранительные органы из-за нарушения тишины. Во всех случаях были составлены протоколы по статье 37 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Шуметь нельзя только ночью? Днём я могу делать что хочу?

В каждом регионе существуют свои требования к соблюдению уровня шума. В Свердловской области введены в том числе и дневные «часы тишины» (подробнее о них чуть позже).

* Исключение составляет проведение аварийных и спасательных работ, необходимых для обеспечения безопасности, а также работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

Когда действует запрет на шум в будние дни?

В будни нарушать тишину, проводить строительные и ремонтные работы запрещено с 23:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00. Что касается именно строительства, с 13:00 до 15:00 нужно отказаться от особо шумных действий, таких как забивание свай.

За нарушение тишины гражданам грозит административная ответственность. Штрафы могут составить от пятисот до двух тысяч рублей. Должностным лицам за нарушение придётся заплатить от одной тысячи до пяти тысяч рублей, юридическим лицам — от трёх тысяч до семи тысяч рублей.

Запрет на шум касается только жилых домов?

Помимо жилых домов, в Свердловской области к помещениям, защищаемым от шума, отнесены здания, где расположены образовательные организации, соцзащита, здравоохранение, гостиницы и санатории с круглосуточным пребыванием. Также в перечень внесены придомовые территории, спортивные, детские, игровые площадки микрорайонов и групп жилых домов.

Во сколько я могу начать ремонт в выходные дни?

Ограничения на шум в выходные, праздничные дни и в пятницу длятся с 18:00 до 11:00 по местному времени. Поэтому с 11 утра можно смело брать в руки дрель — и никто не сможет на вас пожаловаться.

Правила шумных работ в Свердловской области

Критерии максимальной громкости и время проведения шумных работ предусмотрены санитарными нормами. Выделим наиболее важные показатели, нарушение которых может повлечь за собой административную ответственность:

ограничение на шумные работы, громкую музыку и иные шумовые воздействия действует с 23:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 18:00 до 11:00;

дневной шум в жилых зданиях и помещениях не должен превышать 79 дБ, а в ночное время — 72 дБ.

Куда обращаться, если договориться с соседями не получается?

Если вас сводит с ума шум со стороны соседей, строительной организации или газонокосильщика под окном с самого утра, вот план действий:

Попробовать договориться с тем, кто шумит. Позвонить в полицию и вызвать наряд, который решит, составлять ли протокол. Можно потребовать компенсацию морального и физического вреда в судебном порядке. Если те, кто нарушает тишину, арендуют жильё, надо обратиться к собственникам квартиры. Последний вариант — подать жалобу в Роспотребнадзор для проведения замеров и исследований (если шумные работы носят постоянный характер).

На что я могу ссылаться, отстаивая своё право на тишину?

Требования к максимально допустимому шуму и ответственность за его превышение регулируются: