«Я пока боюсь продавать Турцию». О чём предупреждают жителей Нижнего Тагила турагентства перед отпуском 

С 1 августа после большого перерыва из-за пандемии коронавируса Россия возобновила международное пассажирское авиасообщение. Пусть и не по всем направлениям, но самолёты с россиянами отправились к заморским пляжам. В прямом эфире в Instagram мы поговорили с директором туристического агентства «Азбука мира» Александрой Агинской и выяснили, куда сегодня могут лететь отдыхать тагильчане, какие меры безопасности для защиты от коронавируса сейчас действуют в популярных у туристов странах, стоит ли сломя голову покупать горящие туры и почему лучше прихватить с собой маску? Если вы пропустили эфир, но очень хотите на морюшко, публикуем расшифровку самых интересных моментов диалога.

— Как пережило ваше агентство карантин?

— Карантин мы пережили нормально и с пользой, не сидели без дела — занимались забронированными заявками, теми, кто не улетел, переносили туры, писали согласия на депонирование либо наоборот — в общем, юридически помогали туристам. Очень многие туристы у нас свой весенне-летний отпуск переносили на осень, зиму и даже на год вперёд, потому что туроператоры предоставляли очень хорошие условия. Также мы занимались саморазвитием, лично я посмотрела очень много вебинаров, прошла далеко не один онлайн-курс, изучала страны, в которых ориентируюсь хуже, чем в массовых. В общем, занималась тем, на что в обычные рабочие будни не хватает времени.

— Обращались ли туристы во время карантина за путёвками?

— Обращений практически не было. Да, кто-то звонил, узнавал про Турцию на сентябрь, кто-то звонил и спрашивал про российские туры, но эти звонки в то время ни к чему не привели. Но зато было очень много обращений с вопросом о том, когда откроют границы, какие новости слышно и так далее.

— С 1 августа Россия открыла границы. Какие страны сейчас доступны для россиян?

— С 1 августа у нас открылись Великобритания, Танзания и Турция, но только Стамбул и Анкара. С 10 же числа открывается курортная Турция, то есть аэропорты Анталия, Даламан, Измир и Бодрум. Но прямые вылеты у нас только из трёх городов: это Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Но я должна сказать, что многие туроператоры уже сформировали туры в Турцию с пересадками в Москве и Ростове, в Петербурге пересадки я ещё не видела. Сейчас тех, кто бронировал Турцию на осень, конец августа, их уже посадили вот на эти рейсы с пересадками.

— Уже известно, как будут рассаживать туристов в самолёте, какие требования к ним будут предъявлять в других странах?

— Например, в Великобритании сразу же, как вы туда прилетаете, нужно посидеть на карантине 14 дней, а потом уже спокойно можно прогуливаться по улицам Лондона. На счёт Танзании я пока ещё не знаю, но известно, что там не нужна справка о COVID.

Что касается Турции, здесь тоже не нужна справка о коронавирусе, но есть ряд правил для туристов. Начну с того, что все аэропорты прошли проверку, у них есть сертификаты о том, что все меры безопасности соблюдены, и по прилёту вам не нужно будет сидеть на карантине, как в Великобритании. Но либо на борту, либо по прилёту перед прохождением паспортного контроля будут выдавать анкеты и формы, в которых нужно будет указать номер рейса, на котором вы прилетели, и даже ваше место и ряд. Делается это на случай, если у туриста обнаруживают COVID. В управление здравоохранения направляются все его личные данные и данные тех, кто сидел перед ним два ряда и сзади него два ряда. Они этих людей находят, забирают их из отеля и садят на 14-дневный карантин.

Кроме того, все обязаны быть в масках — как на борту самолёта, так и на территории аэропорта. За несоблюдение правил вам будет выставлен штраф в размере 900 турецких лир. На наши деньги это почти 9500 рублей. Когда вы прилетите, вы должны будете пройти через тепловые камеры, а когда будете улетать обратно, у вас уже вручную будут измерять температуру. Если вдруг после измерения температуры пассажир вызвал подозрения, то его направят в больницу и там возьмут бесплатный анализ на коронавирус. Если результат отрицательный, то турист просто звонит в страховую компанию либо связывается с туроператором и ему уже бесплатно предоставляют трансфер до отеля, где он проживает. В случае положительного результата турист обязан обратиться в свою страховую компанию, даже если он не приобрёл страховку, покрывающую лечение от коронавируса, — там он узнаёт свои дальнейшие действия.

Та страховка, которая идёт в турпакете, не покрывает расходы на лечение коронавирусной инфекции. Её можно оформить отдельно при оформлении турпакета. Она необязательна, но некоторые туроператоры настоятельно рекомендуют это сделать. Она достаточно дорогая и стоит примерно 30 долларов, но время сейчас всё-таки не самое безопасное, на «авось, мне повезёт» лично я бы не рассчитывала, если куда-то бы полетела. Лечиться в той же Турции за свой счёт стоит больше 1000 долларов. Это зарубежные медикаменты, содержание в больнице и так далее.

— Что известно о мерах безопасности на территории популярных отелей, на пляжах?

— Пока Турция для нас была закрыта, то для наших соседних стран, таких как Белоруссия и Украина, она была открыта. И я лично общаюсь со многими турагентами из Беларуси, Украины, вижу у них в соцсетях, какие им присылают видео и фото с отдыха их туристы, и понимаю, что ситуация там комфортная. Может быть, вся эта ситуация пошла даже на пользу Турции. Во-первых, в отелях везде антисептики, во-вторых, изменился тип шведского стола. Теперь всё за прилавками, всё разложено по порциям, сейчас нет такого, что на завтраке одно и то же яблоко сто человек потрогали до вас. Расстояние между лежаками как в бассейнах, так и на пляжах действительно измерено. Вы можете вдвоём с мужем лежать на лежаке, но между вами и другими отдыхающими должно быть расстояние 1,5 метра.

— Нужно ли брать с собой маски и в каком запасе?

— Я всегда рекомендую брать две-три многоразовые маски, которые можно просто постирать в номере. Я точно знаю, что у отелей сегмента 5 звёзд это всё, как ватные палочки, будет предоставлено. Но на счёт категории пониже пока ничего сказать не могу.

— Как отреагировали на открытие границ тагильчане? Был ли всплеск продаж?

— Я не могу сказать о том, что у нас офис ломится от туристов, но телефонные трубки у нас оборвали, конечно. Но был больше интерес, не было прямо жаждущих, готовых прямо сейчас купить тур. Большинство, когда услышали о том, что открываются границы, прочитали где-то только заголовок, не разобравшись, уже звонят своему турагенту и говорят: “Аллочка, покупай мне тур”. Большинство из них даже не знали, что из Екатеринбурга нет вылетов, а когда узнавали, тут же запал пропадал. Кого-то смутила стоимость, потому что август — это самый дорогой месяц в любых направлениях. Очень обрадовались те, кто уже забронировал у нас на осень, на конец августа, потому что они сидят и ждут новости.

— Не боятся ли туристы ехать отдыхать сейчас?

— Очень многие ждут первых прилетевших. Раз для туристов Турция открывается с 10 числа, то говорят обычно: «Ой, а давайте подождём 20-х чисел, когда прилетят, вдруг будут новости какие-то». Я, если честно, понимаю таких туристов. Я и сама пока боюсь продавать Турцию и жду первых отмашек, скажем так.

— Боитесь продавать, значит, отговариваете людей от покупки туров?

— Нет, мы ни в коем случае не отговариваем, если туристы хотят поехать всё-таки в Турцию, неважно, будет это в августе или в сентябре. Мы, во-первых, рассказываем обо всех правилах, которые я вам рассказала сейчас, мы обязательно рассказываем о том, что надо оформить страховку дополнительно. Также нам этот год, карантин очень много дал, и мы поняли, как нужно быть хорошо юридически подкованным. Сейчас мы с юристом официально составили дополнительное соглашение, в котором турист уведомляется о том, что ситуация в мире небезопасная, уведомлён обо всех правилах въезда в страну и выезда из неё, что в случае второй волны и повторного закрытия границ денежные средства ему никто не вернёт, они останутся на депонировании у туроператоров, и что к нам как к турагенту претензий не имеется. Только в этом случае мы продаём тур.

— Стало ли больше туристов, отдыхающих в России, и какие направления вы сейчас предлагаете?

— Отдыхающих по российским направлениям, конечно, стало больше. В большинстве случаев мы продаём Сочи, потому что там помимо пляжного отдыха есть много всего интересного. Там очень хорошая инфраструктура, у нас туда летают абсолютно все типы туристов: это и пенсионеры, это и семьи с детьми, потому что там есть куда с ними сходить, а сейчас ещё и открыли все аквапарки, парки аттракционов на открытом воздухе. На втором месте — это Анапа за счёт песка, ну и она по цене выигрывает у Сочи. Я сама слетала в Анапу в очень хороший отель и заплатила за это, считаю, совсем недорого. Дальше идут Крым и Геленджик.

Если сравнивать это лето и предыдущее, конечно, договоров стало меньше. Но столько России мы не бронировали никогда. И знаете, я в туризме уже 8 лет, за это время у меня скопилась своя неплохая туристическая база. И мы смеёмся сейчас со своими постоянными туристами, как они раньше по Италии, по Испании ездили, то есть они даже в сторону Турции не смотрели, а сейчас приходится бронировать Анапу или Адлер.

— На ваш взгляд, как открытие границ повлияет на эпидобстановку в стране?

— Если в Турции действительно всё так строго и будет оставаться всё в таком же режиме после наплыва наших российских туристов, если при малейшем подозрении коронавируса туриста будут отправлять сдавать анализы, то я думаю, что не должно повлиять. А вот если в Сочи останется так, как сейчас, то я думаю, что ситуация ухудшится. И если даже вспомнить начало карантина, когда у нас все поехали на шашлыки и потом рост заболеваемости, а в той же Италии люди даже с собаками боялись выходить. И Китай быстро вышел из карантина, потому что всё было строго.