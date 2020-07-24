Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа

С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, заявил РИА Новости премьер-министр Михаил Мишустин.

Самолёты отправятся за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что авиарейсы возобновляются в Турцию, Великобританию и Танзанию. С 1 августа начнутся полёты в Анкару и Стамбул, с 10 августа — на курорты Анталья, Бодрум и Даламан.

Напомним, что международное пассажирское авиасообщение в России прервано с конца марта из-за пандемии коронавируса. В июле вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о начале полётов за рубеж.